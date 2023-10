Redelfi, joint venture con Gruppo WRM per mercato italiano BESS

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, hacon Flash (parte del Gruppo WRM) per la creazione di unaper lo sviluppo congiunto di(progetti BESS) in Italia. Il Gruppo WRM è un fondo di investimento indipendente specializzato in Private Equity, Real Estate e Special Situation.L'accordo - si legge in una nota - prevede la costituzione di una apposita newco di diritto italiano, entro il mese di ottobre, che sarà partecipata al 51% da Redelfi o da società dalla stessa controllata e al 49% da Flash, e che investirà mezzi propri nello sviluppo di progetti BESS con unQuesta partnership industriale-finanziaria permette a Redelfi di entrare nel mercato BESS Italia tramite un ambizioso progetto di sviluppo,presentato lo scorso novembre. Redelfi "si impegna ad aggiornare le stime del suddetto piano e a darne tempestiva comunicazione al mercato", viene precisato."L'accordo con il Gruppo WRM pone le, l'unione delle diverse competenze permetterà di acquisire una quota rilevante in un mercato fortemente in crescita della transizione energetica", ha commentato il