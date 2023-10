Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.242 punti. Buona la prestazione del(+0,86%); come pure, leggermente positivo l'(+0,34%).La prudenza sta ormai da tempo caratterizzando le sedute dei mercati con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali. La pressione sul tema dei, infatti, resta elevata: diversi rappresentanti dellahanno ribadito la previsione di tassi alti per molto tempo; a loro, ha fatto eco dall'altra parte dell'oceano, lache ha confermato la posizione di Francoforte per una politica monetaria sufficientemente restrittiva finché sarà funzionale a frenare l'inflazione.Nel frattempo, si è arrestata la corsa deia livello globale, che aveva preso forza da ieri pomeriggio, quando l'apertura di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti ha toccato ad agosto il maggior incremento in due anni, rafforzando così le aspettative che la banca centrale americana manterrà tassi elevati per un periodo prolungato.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,42%),(+1,02%) e(+0,84%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,48%) e(-0,42%).Al top tra i(+1,43%),(+1,17%),(+1,11%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,46%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%.(+4,68%),(+3,93%),(+3,28%) e(+2,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,54%.In perdita, che scende del 3,85%.scende del 3,34%.Calo deciso per, che segna un -2,47%.