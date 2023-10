Wall Street cauta. Timori per mosse Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la seduta all'insegna della cautela. La prudenza sta ormai da tempo caratterizzando le sedute dei mercati con l'attenzione degli investitori che resta catalizzata dalleLa pressione sul tema dei, infatti, resta elevata: diversi rappresentanti dellahanno ribadito la previsione di tassi alti per molto tempo; a loro, ha fatto eco dall'altra parte dell'oceano, lache ha confermato la posizione di Francoforte per una politica monetaria sufficientemente restrittiva finché sarà funzionale a frenare l'inflazione.Nel frattempo, si è arrestata la corsa deia livello globale, che aveva preso forza da ieri pomeriggio, quando l'apertura di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti ha toccato ad agosto il maggior incremento in due anni, rafforzando così le aspettative che la banca centrale americana manterrà tassi elevati per un periodo prolungato.Sul fronte macroeconomico, la domanda di mutui è scesa al livello più basso dal 1996, mentre inel settore privato hanno evidenziato, nel mese di settembre, aumento di 89 mila posti di lavoro, dopo i 180 mila del mese precedente, registrando il dato più basso da gennaio 2021. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 153 mila unità. Ora si guarda alla lettura di settembre dell'indiceTra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.242 punti. In frazionale progresso il(+0,6%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,34%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,91%),(+0,57%) e(+0,55%). Il settore, con il suo -2,47%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,69%),(+0,65%),(+0,58%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,89%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che negozia con un -2,61%.Al top tra i, si posizionano(+1,47%),(+1,35%),(+1,20%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,47%.Seduta negativa per, che scende del 5,86%.Sensibili perdite per, in calo del 5,30%.In apnea, che arretra del 4,43%.