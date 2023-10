IGD, ok CdA a bond fino a 400 milioni

Immobiliare Grande Distribuzione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diSIIQ (IGD) ha deliberato in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario senior non subordinato e non convertibile, fino all’importo massimo di Euro 400.000.000,, da emettersi, in base alle condizioni di mercato, entro il 31 dicembre 2023, destinato a investitori istituzionali in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato), in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di IGD ha deliberato l’avvio di un’offerta di scambio del prestito obbligazionario in scadenza il 28 novembre 2024 (ISIN XS2084425466) (le “Obbligazioni Esistenti”) con le Nuove Obbligazioni, a determinate condizioni; e un’offerta di riacquisto delle Obbligazioni Esistenti per un ammontare in denaro a condizione che un determinato importo derivante da tale riacquisto sia reinvestito nell’acquisto di Nuove Obbligazioni.Il periodo dell’offerta di scambio, dell’offerta di riacquisto e della consent solicitation sarà avviato il 5 ottobre 2023 e termineranno il 10 novembre 2023 alle 17:00 (salvo proroga, revoca o modifica).I titolari di Obbligazioni Esistenti che aderiranno all’offerta di scambio entro il 13 ottobre 2023 avranno la possibilità di scambiare le Obbligazioni Esistenti per una combinazione di Nuove Obbligazioni per un ammontare pari al 90% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti scambiate e per il residuo, un ammontare in denaro.Per i titolari di Obbligazioni Esistenti che aderiranno all’offerta di riacquisto entro il 13 ottobre 2023, in ragione del reinvestimento del corrispettivo nell’acquisto di Nuove Obbligazioni, l’importo ricevuto a seguito dell’adesione all’offerta sarà allocato per il 90%, per l’acquisto di Obbligazioni di nuova emissione e per il residuo, sarà corrisposto in denaro.Le Obbligazioni Esistenti scambiate e riacquistate dalla Società saranno annullate. Le Obbligazioni Esistenti che non saranno oggetto di scambio e/o riacquisto da parte della Società rimarranno negoziate o ammesse alle negoziazioni su Euronext Dublin e su Euronext Access Milan (ex ExtraMot Pro).L’operazione complessiva è finalizzata, tra l’altro, a gestire in maniera proattiva il profilo delle prossime