Olidata, commessa da 2 milioni di euro dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

Olidata

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, si è aggiudicata unaper ilper l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. In particolare, la controllata Sferanet ha partecipato con successo alla gara indetta da IPZS per il potenziamento dell'intera infrastruttura del Sistema CIE per i prossimi 36 mesi.La società realizzeràche ospitano i servizi dedicati alla CIE ed al sito di Disaster Recovey, si legge in una nota. L'alto valore tecnologico rappresentato dalla CIE, di cui la Sferanet già in passato si è trovata ad occuparsi per l'Istituto Poligrafico, raggiunge oggi una nuova implementazione strutturale tesa a perfezionare l'intero sistema informatico.