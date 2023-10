Piazza Affari sopra la parità. Corrono Prysmian, Saipem e Maire

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. I listini si sono allontanati dai massimi di giornata nel pomeriggio, in tandem con l'andamento negativo di Wall Street, che scivola a causa dei recenti dati che hanno evidenziato condizioni del mercato del lavoro ancora rigide. Sull'obbligazionario, i, nel contesto di una zona euro che invece ha tirato un sospiro dopo il sell-off sperimentato a inizio settimana e in attesa dei payroll USA di domani.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,30%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 82,67 dollari per barile, in forte calo dell'1,84%.Sale lo, attestandosi a +199 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 4,88%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,2%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,53%, e poco mosso, che mostra un +0,02%.Chiude sulla parità la, con ilche si attesta a 27.491 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.321 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); con analoga direzione, sulla parità il(-0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,23%, dopo i nuovi target finanziari annunciati in occasione del Capital Market Day odierno),(+4,13%, dopo un contratto da oltre 4 miliardi di dollari ad Abu Dhabi),(+1,52%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -2,69%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,27%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+4,43%, dopo un maxi contratto da 8,7 miliardi di dollari ad Abu Dhabi ),(+3,00%),(+2,28%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,21%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,52%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,30%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%.