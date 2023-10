Sui livelli della vigilia Wall Street con focus sul mercato del lavoro

Rivian Automotive

(Teleborsa) -dopo, che non sembra accusare troppo il significativo inasprimento delle politica monetaria attuato dalla Fed. In particolare, un rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di aumentato moderatamente la scorsa settimana, mentre il rapporto Challenger, Gray & Christmas ha indicato che isono diminuiti a settembre.Sempre sul fronte macroeconomico, il Dipartimento del Commercio ha comunicato che il disavanzo dellaè diminuito ad agosto.Sul fronte della, oggi sono in programmada parte di Loretta Mester, Fed di Cleveland, Neel Kashkari, Fed di Minneapolis, Thomas Barkin, Fed di Richmond, Mary Daly, Fed di San Francisco, e il vicepresidente per la supervisione Michael Barr.Occhi sul, dopo cheha dichiarato di voler vendere obbligazioni green convertibili per un valore di 1,5 miliardi di dollari e di prevedere che i ricavi trimestrali aumenteranno in linea con le stime,ha registrato ricavi nel terzo trimestre più che raddoppiati,ha annunciato di aver consegnato 13.000 veicoli nel terzo trimestre e di puntare a 60.000-70.000 per l'intero anno.Novità anche nel comparto, conche ha alzato il suo obiettivo di profitto annuale eche ha confermato la guidance per l'esercizio.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.263 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,05%).