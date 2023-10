Wall Street scambia in rosso in attesa dei dati sugli occupati

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo, il quale sembra accusare troppo il significativo inasprimento delle politica monetaria attuato dalla Fed. In particolare, un rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di aumentato moderatamente la scorsa settimana, mentre il rapporto Challenger, Gray & Christmas ha indicato che isono diminuiti a settembre.Sempre sul fronte macroeconomico, il Dipartimento del Commercio ha comunicato che il disavanzo dellaè diminuito ad agosto.Gli occhi sono però già puntati sulla giornata di domani, quando saranno resi noti i; le attese sono per un aumento degli occupati di 163 mila unità.Guardando ai, il listino USA scambia con un calo dello 0,47% sul; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.238 punti. Negativo il(-0,82%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,57%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-1,73%),(-1,55%) e(-1,15%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,80%),(+0,79%),(+0,77%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,48%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,05%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,75%),(+1,38%),(+1,32%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,00%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,70%. In perdita, che scende del 3,98%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,68%.