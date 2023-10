Seduta all'insegna del toro a New York nonostante i dati sul lavoro

Levi Strauss

(Teleborsa) -che ha alimentato i timori che la Federal Reserve possa mantenere i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo. In particolare, il rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che l', contro aspettative del mercato per un aumento di 170.000 unità. Inoltre, il tasso di disoccupazione si è mantenuto al 3,8% e i salari sono aumentati a un ritmo modesto.Poche le indicazioni dalle, con- una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento - che ha abbassato le previsioni dell'intero anno dopo una trimestrale deludente.Tra leci sono(il WSJ ha riferito cheè attualmente in trattative per acquistarla per circa 60 miliardi di dollari),(che ha tagliato i prezzi di alcune versioni Model 3 e Model Y negli Stati Uniti) e(dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha dichiarato che la gestione del ritiro del dispositivo per l'apnea notturna nel 2021 non è stata adeguata).Guardando ai, il, che mostra una plusvalenza dello 0,71%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.294 punti. In rialzo il(+1,19%); con analoga direzione, sale l'(+0,79%).(+1,52%),(+1,18%) e(+1,04%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel, che riporta una flessione di -1,34%.Al top tra i(+2,50%),(+1,96%),(+1,92%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,24%. Pesante, che segna una discesa di ben -1,78 punti percentuali. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,26%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,13%.Tra i(+8,23%),(+5,63%),(+5,61%) e(+5,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,04%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,74%.