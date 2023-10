Borse nervose per conflitto Israele

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in tensione dopo il weekend di fuoco in Israele. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,22%, in attesa di dati importanti in chiave Fed, in arrivo questa settimana: l'inflazione negli Stati Uniti.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,42%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,15%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,07%, che potrebbe far risalire l’inflazione e spingere la banca centrale americana a nuove strette.Sale lo, attestandosi a +205 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,82%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%, piatta, che tiene la parità, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.494 punti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,79%.Effervescente, con un progresso del 3,93%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,27%.Buona performance per, che cresce dell'1,80%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,25%.Seduta negativa per, che scende del 4,67%.Sensibili perdite per, in calo del 4,07%.In apnea, che arretra del 4,05%.Tra i(+3,05%),(+2,39%),(+0,53%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,80%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,32%.Scende, con un ribasso del 4,24%.