Italian Exhibition Group, CdA nomina Maurizio Renzo Ermeti nuovo Presidente

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominato il consigliere Maurizio Renzo Ermeti nuovo Presidente del CdA di IEG in sostituzione di Lorenzo Cagnoni scomparso lo scorso 5 settembre A Ermeti - membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società dal 1997, con il ruolo di Vicepresidente dal 2008 al 2016 - sono state conferite deleghe operative e gestionali in linea con quelle che erano state precedentemente conferite a Cagnoni.A seguito della nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione esecutivo, Ermeti ha rinunciato alla carica di membro del Comitato Remunerazione e Nomine la cui composizione è stata integrata dal Consiglio di Amministrazione mediante nomina della dott.ssa Alessandra Bianchi.La società fa sapere che "sono in corso le attività istruttorie per la cooptazione di un nuovo amministratore in sostituzione di Cagnoni".