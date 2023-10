Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

CNH Industrial

Amplifon

Telecom Italia

BPER

Carel Industries

Alerion Clean Power

MFE A

Brembo

Technogym

Antares Vision

Pharmanutra

Seco

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, in un tentativo di recupero ed in attesa di sviluppi dal conflitto israelo-palestinese. I mercati sperano che non degeneri ulteriormente allargandosi ad altri Paesi.Intanto l'attenzione degli investitori resta concentrata sulledopo le parole accomodanti dei funzionari della Federal Reserve. Il vice presidente della Fed,ha detto che la Fed potrebbe "procedere con cautela" sui tassi, alla luce dei recenti rialzi dei rendimenti dei Treasury (i titoli di stato americani) mentre per la presidente della Fed di Dallas,, la loro corsa potrebbe ridurre la necessità di un'ulteriore stretta.Parole che hanno convinto il mercato a rivedere ulteriormente al ribasso le probabilità che nella prossima riunione di novembre la Fed possa procedere ad un aumento dei tassi d'interesse.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.858,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,32%.Si riduce di poco lo, che si porta a +202 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,80%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,56%, svettache segna un importante progresso dell'1,53%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,35%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,71%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,67% avanza a quota 29.986 punti.di Milano, troviamo(+3,30%),(+3,14%),(+3,03%) e(+2,88%).Al Top tra le azioni italiane a(+3,80%),(+3,38%),(+3,04%) e(+2,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,78%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,34%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.