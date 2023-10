Seduta euforica per le Borse europee con prospettiva di fine rialzo tassi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiudono vicini ai massimi di seduta, dopo le dichiarazioni giunte in mattinata da alcuni membri della BCE secondo i quali, senza tuttavia escludere possibili nuove tensioni nel medio termine. Inoltre, gli acquisti sull'azionario sono spinti anche dalle dichiarazioni accomodanti espresse dal vicepresidente della Fed Philip Jefferson che, in merito alle future decisioni della banca centrale, ha affermato come l'impennata dei tassi a lungo termine potrebbe portare a una minore necessità di ulteriori inasprimento.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato stamattina che - inad agosto - laha registrato una variazione di +0,2% m/m (-4,2% a/a), contro -0,3% previsto e -0,9% precedente. Lo spaccato settoriale ha evidenziato come il contenuto progresso di agosto sia stato indotto interamente dai beni di consumo, tornati a crescere dopo due mesi di calo, a fronte di una flessione congiunturale dei beni strumentali e di quelli intermedi.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.859,7 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,68%.Si riduce di poco lo, che si porta a +201 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 4,80%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,95%, exploit di, che mostra un rialzo dell'1,82%, e su di giri(+2,01%).Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo del 2,30%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 30.164 punti. Effervescente il(+2,05%); sulla stessa linea, ottima la prestazione del(+2,44%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,82%. Effervescente, con un progresso del 4,72%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,40%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,30%.del FTSE MidCap,(+7,17%),(+4,94%),(+4,57%) e(+4,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,85%.