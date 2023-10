Wall Street in rialzo dopo dichiarazioni dovish di funzionari Fed

PepsiCo

(Teleborsa) -, mentre i rendimenti dei Treasury sono in calo, dopo che i commenti dei funzionari della Federal Reserve hanno rafforzato ladi interesse alla sua prossima riunione.Ai commenti arrivati ieri da Lorie Logan (Fed di Dallas) e Philip Jefferson (vicepresidente della Fed), oggi il presidente della Fed di Atlanta, ha aggiunto che lada riportare l'inflazione all’obiettivo del 2%.Ogginegli Stati Uniti (le scorte di magazzino sono diminuite secondo attese nel mese di agosto 2023).Sul fronte delle, spiccano i risultati di, che ha alzato la guidance annuale sull'utile dopo una trimestrale sopra le attese. Altre società che pubblicheranno i resoconti durante la settimana sonogiovedì e i colossi bancarivenerdì.Guardando ai, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,81%, a 33.876 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.384 punti. In rialzo il(+1,2%); sulla stessa linea, sale l'(+1,04%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,87%),(+1,82%) e(+1,48%).Tra i(+2,63%),(+2,37%),(+1,95%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,53%.Al top tra i, si posizionano(+6,44%),(+5,57%),(+4,21%) e(+3,73%).