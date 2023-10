Wall Street frena in attesa dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.635 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.349 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,08%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,09%).L'attenzione degli investitori è concentrata sul dato clou della settimana: l'inflazione che sarà pubblicato domani. Nel frattempo, il governatore della Fed Michelle Bowman ha ribadito che, nonostante “alcuni progressi” sull’inflazione, la banca centrale probabilmente dovrà inasprire ulteriormente la politica monetaria per ripristinare la stabilità dei prezzi.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,85%) e(+0,69%). Nel listino, i settori(-1,80%),(-0,90%) e(-0,77%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,70%),(+0,93%),(+0,83%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,61%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,24%.(+4,70%),(+3,17%),(+1,60%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,15%.In apnea, che arretra del 4,91%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,02%.