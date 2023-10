Listini europei contrastati, perdono terreno dopo dati macro USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, complice un andamento incerto di Wall Street, dopo l'inflazione statunitense a settembre ha registrato variazioni di +0,4% m/m (contro +0,3% previsto e +0,6% precedente) e di +3,7% a/a (contro +3,6% previsto e +3,7% precedente). A sostenere il rialzo dei listini europei contribuisce in particolare il settore, con il petrolio e il gas che salgono, mentre sono contrastati i titoli del, dopo la flessione di ieri.dell'eurozona sono in(in tandem con i Treasury dopo i dati macro), nella giornata in cui i verbali dell'ultima riunione della BCE hanno mostrato che il Consiglio direttivo, nonostante le divisioni, ha optato per un aumento dei tassi di interesse per dimostrare la; la probabilità di ulteriori aumenti dei tassi d'interesse è però bassa grazie alla convinzione che l'inflazione di fondo continuerà a decelerare.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,62%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.872,7 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,90%.Torna a scendere lo, attestandosi a +189 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre ilsi attesta al 4,68%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,37%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,26% a 28.493 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 30.334 punti. Guadagni frazionali per il(+0,23%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,62%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,58%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,84%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,84%. In luce, con un ampio progresso dell'1,67%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -1,97%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un decremento dell'1,19%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,49%),(+2,78%),(+2,26%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -3,34%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,32%.scende del 2,58%. Calo deciso per, che segna un -2,01%.