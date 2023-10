Rosso Gargano, finanziamento per 6 milioni di euro da Azimut Direct

Azimut

(Teleborsa) -, storica azienda pugliese di produzione e trasformazione agro-alimentare, ha ottenuto ungrazie ad, fintech del gruppospecializzata in soluzioni di finanza alternativa per la raccolta di capitali. L'operazione ha beneficiato dellaIl finanziamento,ed erogato in 3 tranche da 2 milioni di euro cadauna, si è composto di un format misto tra term loan ed RCF (Revolving Credit Facility), si legge in una nota.L'operazione finanziaria andrà a, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fornitori, con un focus sul supporto alla campagna estiva di raccolta e alla fase autunnale di trasformazione del prodotto da parte dell'azienda."La collaborazione con Azimut ci ha consentito di reperire il supporto finanziario necessario a sostenere la fase produttiva 2023 che, rispetto al 2022, prevede un aumento della quantità di materia prima trasformata di circa il 20%. Questo ci consentirà di soddisfare le sempre crescenti richieste dei nostri clienti", ha commentato, presidente di Rosso Gargano."L'operazione conferma come Azimut sia focalizzata sull'economia reale, supportando la crescita di realtà dinamiche e innovative e, al contempo, radicate sul territorio, come Rosso Gargano, eccellenza italiana dell'agro-alimentare", ha dichiarato, Area Manager Sud Italia Macrozona Area 5 di Azimut.