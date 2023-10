Brillante il listino americano. Bene le banche dopo i conti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Blackrock

JPMorgan,

Citigroup

Bank of America

Wells Fargo

Energia

finanziario

sanitario

Walgreens Boots Alliance

Nike

Apple

Amgen

Boeing

McDonald's

Honeywell International

Verizon Communication

Fastenal Company

Walgreens Boots Alliance

KLA-Tencor

Broadcom

Atlassian

Warner Bros Discovery

Intuitive Surgical

Illumina

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,80%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.369 punti. Sulla parità il(+0,06%); poco sopra la parità l'(+0,43%).I dati sull'inflazione statunitense di ieri hanno alimentato le speculazioni su tassi di interesse più alti a lungo da parte della Fed, mentre i deboli dati sui prezzi cinesi, rilasciati stamane, hanno fatto crescere i timori sull'economia globale. Nel frattempo arrivano le prime trimestrali dei big americani, come:Sullo sfondo resta l'alta tensione in Medio Oriente che tiene sotto pressione i mercati finanziari.(+1,61%),(+1,36%) e(+0,91%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,04%),(+0,61%),(+0,51%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,43%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.(+7,52%),(+7,04%),(+3,83%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,54%.Scende, con un ribasso del 5,84%.Crolla, con una flessione del 5,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,45%.