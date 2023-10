Citigroup, utili trimestrali stabili grazie ad attività investment banking

Citigroup

(Teleborsa) -ha riportato unper il2023 di 3,5 miliardi di dollari, ovvero 1,63 dollari per azione, sudi 20,1 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 3,5 miliardi di dollari, o 1,63 dollari per azione, su un fatturato di 18,5 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2022.I ricavi sono aumentati del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in gran parte guidati dallanell'area Institutional Clients Group (ICG) e del Personal Banking statunitense all'interno dell'area Personal Banking and Wealth Management (PBWM), nonché dalla crescita nel Banking in ICG. Questo aumento è stato parzialmente compensato da una riduzione dei ricavi derivante dalle uscite e dalle liquidazioni all'interno di Legacy Franchises.I risultati includonodi 299 milioni di dollari di utili al lordo delle imposte, guidati principalmente da una plusvalenza sulla vendita dell'attività consumer di Taiwan, registrata in Legacy Franchises. Escludendo questi impatti, l'utile per azione è stato di 1,52 dollari."Nonostante i venti contrari, le nostre cinque attività principali e interconnesse hanno registrato ciascuna una crescita dei ricavi, con una crescita complessiva del 9% - ha commentato la- Services, il nostro business in più rapida crescita, è cresciuto del 13% e Treasury and Trade Solutions ha registrato il miglior trimestre degli ultimi dieci anni. Markets sono aumentati del 10% grazie alla. Banking ha giocato a favore del nostro mix ed è cresciuto del 17%, sostenuto da una ripresa delle emissioni di debito e da alcuni. Anche il Personal Banking statunitense ha registrato una crescita dei ricavi a due cifre, mentre il continuo rallentamento della spesa indica un consumatore sempre più cauto. E i ricavi di Wealth sono cresciuti mentre l'azienda continua ad acquisire nuovi mandati e ad acquisire nuovi clienti".I ricavi dell'area, pari a 10,6 miliardi di dollari, sono aumentati del 12% (inclusi gli utili/perdite sulle coperture di prestiti), guidati dalla crescita in Services, Markets e Banking, parzialmente controbilanciata da un impatto netto di circa 180 milioni di dollari derivante dallasugli investimenti netti nel paese.