Milano scende, l'Europa fa peggio

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,25%, dopo i dati sull'inflazione statunitense di ieri che hanno alimentato le speculazioni su tassi di interesse più alti a lungo da parte della Fed, mentre i deboli dati sui prezzi cinesi, rilasciati stamane, hanno fatto crescere i timori sull'economia globale.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Deciso balzo in alto dell'(+2,78%), che raggiunge 1.920,9 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,49%.In discesa lo, che retrocede a quota +190 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,63%.crolla, con una flessione dell'1,55%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,42%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,90% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 30.040 punti, ritracciando dello 0,97%.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,57%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,83%.avanza dell'1,48%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,32%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 4,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,45%.scende del 3,38%.Tra i(+1,83%),(+1,74%),(+1,43%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,26%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,10%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,47%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,18%.