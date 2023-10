Scambi al ribasso per l'azionario europeo, corre il petrolio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i dati sull'inflazione statunitense di ieri hanno alimentato le speculazioni su tassi di intesse più alti a lungo, mentre i deboli dati sull'inflazione cinese di questa mattina hanno fatto crescere i timori sull'economia globale.Sul, inla lettura finale dell'inflazione di settembre ha confermato un variazione del +4,9% su base annua, mentre inè stata confermata al +3,5%. In precedenza, è emerso che ina settembre l'inflazione ha sorpreso al ribasso, attestandosi a 0% a/a da +0,1% di agosto, condizionata dal ribasso dei beni di consumo (-0,9% a/a) a fronte di una crescita stabile dei prezzi dei servizi (+1,3% a/a).Pr quanto riguarda la, ieri ihanno confermato che la decisione sui tassi era ritenuta "difficile", ma che alla fine si formò una "solida maggioranza" a favore del rialzo perché molti ritenevano che fermarsi al primo momento di incertezza avrebbe dato un segnale di scarsa determinazione. Dall'altra parte dell'oceano,(Fed di Boston) ha dichiarato che ci vorrà del tempo per far tornare l'inflazione al target del 2% ma, nel breve periodo, i tassi elevati sui Treasury a lungo termine potrebbero ridurre la necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,052. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.892,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,97%, dopo che gli Stati Uniti hanno inasprito le sanzioni contro le esportazioni di greggio russo, esacerbando le preoccupazioni sull'offerta in un mercato energetico già equilibrato.Lopeggiora, toccando i +201 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,72%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,31%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,41%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.194 punti. Negativo il(-0,99%); come pure, variazioni negative per il(-1,34%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,07%. Buona performance per, che cresce del 2,35%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,85%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,46%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,78%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,16%.di Milano,(+1,47%),(+1,14%),(+1,05%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,77%. Sensibili perdite per, in calo del 4,66%.scende del 3,75%. Calo deciso per, che segna un -3,42%.