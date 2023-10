Borse asiatiche positive, timori per Country Garden

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo il rally di Wall Street, mentre sullo sfondo rimangono le tensioni in Medio Oriente per la guerra tra Israele e Hamas e le attese sulla salute dell'economia cinese. Mercoledì saranno infatti pubblicati i, che dovrebbero mostrare una continua debolezza della crescita economica.Intanto, occhi puntati su, che potrebbe andare insul debito off-shore se il promotore immobiliare cinese non riuscisse a effettuare il pagamento di una cedola da 15 milioni di dollari nella giornata odierna, quando scade il periodo di grazia di 30 giorni.mostra un guadagno, con ilche mette a segno un +1,20%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,04%, e sale leggermente(+0,11%).In denaro(+0,78%); sulla stessa linea, in rialzo(+1,07%).Poco sopra la parità(+0,48%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,41%), mentre gli investitori valutano i verbali dell'ultima riunione politica della banca centrale Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,11%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,14%.Il rendimento dell'è pari 0,78%, mentre il rendimento delscambia 2,71%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,1%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 1%; preced. 0,8%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,5%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,6%).