In flessione Piazza Affari e le Borse europee con occhi alle trimestrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Banca MPS

Italgas

Banco BPM

Iveco

Amplifon

STMicroelectronics

Recordati

Pharmanutra

Cementir

Brunello Cucinelli

Banca Popolare di Sondrio

GVS

Tamburi

Antares Vision

Industrie De Nora

(Teleborsa) -. Sui mercati domina una certa cautela, in attesa di maggiore chiarezza sulla crisi in Medio Oriente e sui risultati delle(oggi sono in uscita diverse indicazioni dai colossi statunitensi, mentre la stagione degli utili italiane parte la prossima settimana con le banche)., a parte l'indice Zew, il qualche ha indicato che il morale degli investitori tedeschi è migliorato a ottobre, registrando un aumento dell'indice di fiducia a -1,1 punti dai -11,4 punti in settembre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,058. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,18%.Lieve peggioramento dello, che sale a +199 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,84%.piccola perdita per, che scambia con un -0,44%,avanza dello 0,30%, e tentenna, che cede lo 0,21%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,24% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 30.126 punti. Pressoché invariato il(-0,04%); in lieve ribasso il(-0,48%).di Milano, troviamo(+2,45%),(+1,90%),(+1,40%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,48%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,85%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.Tra i(+3,78%),(+1,68%),(+1,65%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,14%. Contrazione moderata per, che soffre un calo del 2,82%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,50%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,14%.