Mercati azionari europei cauti in attesa delle trimestrali

(Teleborsa) -. Intanto, ieri il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio: il testo completo non è ancora disponibile, ma sulla base del comunicato-stampa diffuso al termine del CdM la manovra lorda per il 2024 dovrebbe valere più del previsto ovvero 28 miliardi.Questa settimana, entra nel vivo la, con l'11% delle società presenti sullo S&P 500 che presenterà i risultati, tra cui le principali multinazionali e istituti finanziari, tra cui Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Procter&Gamble Netflix e Tesla. L'attesa è evidente anche in, dove gli acquisti sul FTSE MIB si concentrano sulle, in vista dell'avvio della stagione delle trimestrali la prossima settimanaSul fronte della, il capo economista della Banca centrale europea (BCE),, ha affermato in un'intervista che "se si verificano shock inflazionistici sufficientemente ampi o sufficientemente persistenti, dobbiamo essere aperti a fare di più".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,054. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 86,3 dollari per barile, con un calo dello 0,41%.Avanza di poco lo, che si porta a +198 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,79%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,49%, eavanza dello 0,22%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 28.451 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.259 punti. Guadagni frazionali per il(+0,36%); sulla parità il(+0,06%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,81%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,55%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,50%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,32%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,06%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,82%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.di Milano,(+4,19%),(+3,92%),(+2,11%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%. Poco mosso, che mostra un -1,22%. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,89%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.