Mercati europei cauti. Focus su trimestrali e dati macro

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,18%.Sui mercati domina una certa cautela, in attesa di maggiore chiarezza sullae sui risultati delle(oggi sono in uscita diverse indicazioni dai colossi statunitensi, mentre la stagione degli utili italiane parte la prossima settimana con le banche).Gli investitori restano in attesa dei dati sule delle indicazioni sull', in arrivo in settimana.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.925,2 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 85,97 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +196 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,84%.senza slancio, che negozia con un +0,09%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%, eè stabile, riportando un moderato +0,11%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 28.367 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 30.171 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 17/10/2023 è stato pari a 0 miliardi di euro, in calo del 100,00%, rispetto ai 2,28 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,09 miliardi di azioni della seduta precedente a 0 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,69%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,71%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,41%.avanza dell'1,38%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,07%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -1,82%.scende dell'1,66%.Tra i(+5,70%),(+4,80%),(+3,01%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,90%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento del 2,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -2,08%.