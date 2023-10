Dedalus, Ardian sale al 92%. Alberto Calcagno nominato CEO

(Teleborsa) - Un, colosso francese del private equity, si è, azienda leader in Europa nel settore dei software per il settore della sanità. Subordinatamente al rilascio delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, con il perfezionamento dell'acquisizione il consorzio guidato da Ardian deterrà indirettamente una quota del 92% della società, mentre Moretti manterrà una quota del 6% e continuerà a sedere nel CdA.Nell'ambito di questo ulteriore piano di crescita,, già AD di Fastweb, è stato nominato nuovodel Gruppo, a partire dal 18 ottobre., che ha guidato Dedalus negli ultimi anni e ha contribuito in modo importante all'ulteriore sviluppo della società attraverso diverse operazioni strategiche di M&A, è stato nominato"Sono felice di unirmi alla squadra di Dedalus per guidare i suoi- ha commentato Calcagno - Oggi l'industria del software sanitario ha il privilegio e la responsabilità di guidare una trasformazione digitale cruciale per migliorare il benessere di milioni di pazienti. La missione di Dedalus è quella di accelerare e realizzare questo cambiamento nel più breve tempo possibile".

Ardian ha investito in Dedalus in diverse fasi dal 2016, sostenendo una forte strategia di M&A che ha visto l'azienda diventare un leader paneuropeo nel suo settore.