In ribasso l'azionario europeo, occhi a Medio Oriente e trimestrali

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che rimane focalizzata sulla pubblicazione dei risultatie sulleinternazionali. Tra i dati rilasciati questa mattina da colossi europei,ha migliorato la guidance su EBITDA e free cash flow, mentreprevede un fatturato piatto nel 2024 a causa di una domanda incerta nel settore.Sul, inla crescita del PIL è rallentata a +4,9% a/a nel 3° trimestre da +6,3% del 2°, risultando comunque sopra le attese; nell'inflazione di settembre è risultata marginalmente superiore alle attese: l'indice complessivo dei prezzi al consumo ha registrato incrementi di +0,5% m/m (rispetto a +0,3% precedente) e di +6,7% a/a (rispetto a +6,6% previsto); in, ad agosto c'è stata una crescita congiunturale per le esportazioni (+5,1%) e le importazioni (+3,8%); inl'inflazione annuale a settembre è stata confermata al 4,3%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,17%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 88,65 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +204 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,91%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%, piccola perdita per, che scambia con un -0,63%, e tentenna, che cede lo 0,57%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.083 punti. Poco sotto la parità il(-0,61%); sulla stessa tendenza, negativo il(-1,01%).di Milano, troviamo(+12,96%),(+3,93%),(+1,29%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,70%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.di Milano,(+1,70%),(+1,19%),(+1,12%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,01%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,71%.scende del 3,41%. Calo deciso per, che segna un -2,76%.