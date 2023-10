Mercati asiatici deboli, la guerra offusca i dati cinesi positivi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con le crescenti preoccupazioni per un acuirsi dellae nuovestatunitensi in Cina che hanno offuscati i(che è cresciuta più del previsto nel terzo trimestre sostenuta dai consumi e dall'attività industriale).Il, che ha ucciso centinaia di palestinesi, ha segnato una potenziale escalation nel conflitto, soprattutto perché i leader egiziani e palestinesi hanno annullato un vertice con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in seguito all'attacco.Intanto, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato che intendealla Cina nelle prossime settimane. Il governo USA ha spiegato che le nuove regole hanno lo scopo di colmare le lacune emerse dopo l'entrata in vigore delle restrizioni dello scorso anno sulle esportazioni di chip AI.Sul fronte immobiliare, la cineseha dichiarato chedi debito offshore, secondo una nota inviata a Reuters, aggiungendo che spera di cercare una soluzione olistica per risolvere le difficoltà esistenti.Nessuna variazione significativa per il listino di(+0,01%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, si muovono in retromarcia, che scivola dell'1,14%, e(-0,57%).Sulla parità(-0,17%); sulla stessa linea, senza direzione(-0,05%). In frazionale calo(-0,51%); poco sopra la parità(+0,29%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%.Il rendimento dell'è pari 0,81%, mentre il rendimento delscambia 2,71%.