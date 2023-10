Recordati, comunicazione su acquisto azioni proprie

Recordati

Gruppo farmaceutico

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto di aver, dal 9 al 13 ottobre 2023, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 45,3217 euro, tramite UBS Europe SE quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza, al programma di acquisto di azioni proprie per conto della Società.Al 13 ottobre, Recordati detiene 3.149.139 azioni proprie pari all'1,506% del capitale sociale.In Borsa, intanto, ilsi muove verso il basso e si posiziona a 44,2 euro, con una discesa dell'1,41%.