Elica, Equita e Intermonte confermano Buy e limano TP

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 3 euro, per riduzione stime e aumento tassi) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, confermando la" in attesa delle pubblicazione dei(prevista per il prossimo 26 di ottobre). "Il momentum resta debole, in linea alle dinamiche di settore - commentano gli analisti - Durante la call sarà da verificare(come al momento incorporato nelle nostre stime) e quanta visibilità c'è sull'andamento 4Q23-1Q24".Il "" è stato confermato anche da, che ha portato ilper azione (dai 3,40 euro precedenti). "Riaffermiamo la nostra visione sul titolo poiché riteniamo che non appena il mercato si riprenderà dai bassi livelli attuali, la società sarà immediatamente in grado dinegli ultimi anni (introduzione di una linea di prodotti innovativa nel B2C, implementazione del nuovo footprint produttivo, comprovata capacità di controllo dei costi), che hanno consentito ad Elica di migliorare il proprio profilo di redditività e conquistare quote di mercato in Europa", si legge nella ricerca.