Innovatec, il CdA delibera l'emissione gratuita di warrant agli azionisti

Innovatec

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha deliberatodella società di massimi n. 3.013.933 warrant denominati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Innovatec ogni n. 1 Warrant posseduto secondo quanto previsto dal regolamento.Conseguentemente, ha deliberato dia pagamento e in via scindibile per massimi 7.836.225,80 euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione entro il termine ultimo di esercizio dei Warrant, anche in più tranche, di massime numero 3.013.933 azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant.L'assegnazione dei Warrant in favore degli azionisti ha la finalità di incentivare la nuova strategia di crescita della società e la, si legge in una nota. Il CdA ha anche previsto l'emissione di Warrant con la finalità di fornire agli azionisti uno strumento finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato e potrà essere liquidato sull'EGM, consentendo anche una