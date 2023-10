Lucisano Media Group, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 2,0 euro precedenti) ilsu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, confermando la" sul titolo. La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 , che gli analisti descrivono come "".In particolare,, aiutate dall'uscita di alcuni film/serie prodotti nell'anno fiscale 2022. L'attività Multiplex ha beneficiato dell'incremento degli ingressi nelle sale cinematografiche e della razionalizzazione dei costi, che ha portato ad un EBIT positivo. L'indebitamento netto è rimasto stabile su base annua grazie ad una migliore gestione del capitale circolante, nonostante l'elevato numero di produzioni durante il semestre.Per l'il broker si aspetta che Lucisano Media Group rilasci(con la TV su Raffaella Carrà che probabilmente uscirà nell'anno fiscale 2025) e un documentario. La BU Multiplex dovrebbe beneficiare di un aumento degli ingressi, nonostante il cambio di perimetro.Intesa Sanpaolo hasui ricavi e sulla redditività per l', alla luce del migliore trend delle ammissioni e della prevista delivery sulla pipeline. Sottolinea che i numeri sono conservativi in termini di benefici del credito d'imposta. Per l'anno fiscale 2024 le stime rimangono praticamente invariate.