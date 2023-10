Scuola, Anief avvia ricorso per riconoscere ai precari 100 euro in più al mese

(Teleborsa) -, quale anticipo sul rinnovo del contratto 2022-2024, dovrà essere corrisposto. E' quanto precisa il sindacato della scuola, avviandoper far ottenere a tutto il personale docente, Ata ed educativo a tempo determinato l’emolumento previsto dal Decreto Anticipi solo per il personale di ruolo.Il decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 ha previsto per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato un, da corrispondere comepari al valore annuo dell’indennità di vacanza contrattuale moltiplicato per 6,7 volte. Per il personale della scuola si tratta, in media, di unche sarà corrisposto anticipatamente in un’unica soluzione a dicembre 2023. La norma peròDopo la card docente, questa volta il sindacato si batterà per, grazie all'adesione al ricorso gratuito presente sul portale del sindacato. L’adesione al ricorso, aperto gratuitamente a tutti coloro che hanno o hanno avuto un contratto a tempo determinato nella scuola statale nel 2022 e/o nel 2023, va effettuata sul portale ANIEF.a carico dei precari, che in questi anni abbiamo tutelato ai tavoli di contrattazione e, quando necessario, anche in ogni sede giudiziaria italiana ed europea", commenta, presidente Anief, ribadendo "l’anticipo sul prossimo contratto collettivo deve essere riconosciuto anche ai precari, se il decreto non sarà modificato siamo pronti a impugnarlo".