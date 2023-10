Wall Street poco mossa, vola Netflix e soffre Tesla

Tesla

(Teleborsa) -, mentre gli investitori continuano a valutare le, l'andamento dellae le indicazioni sulda parte delle banca centrale americana, con diversi interventi da parte di funzionari della Fed anche nella giornata odierna (il presidente Jerome Powell, il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic di Atlanta e il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker di Filadelfia).Ildella Federal Reserve, pubblicato ieri sera e preparato per la riunione di politica monetaria del 1° novembre, ha riportato che la maggior parte del Paese "ha indicato pochi o nessun cambiamento nell'attività economica rispetto al rapporto di settembre", mentre "le imprese prevedono un aumento dei prezzi nei prossimi trimestri, ma a un ritmo più lento rispetto ai trimestri precedenti".Sul fronte dei, ieri sera hanno divulgati i daticome. La prima deluso le attese del ercato in quanto a profitti e ricavi del terzo trimestre, con il CEO Elon Musk che ha dichiarato di essere preoccupato per l'impatto degli alti tassi di interesse sugli acquirenti di automobili. La secondo ha dichiarato di stare aumentando i prezzi per alcuni dei suoi piani, dpo aver aggiunto 9 milioni di abbonati nel terzo trimestre.Tra le multinazionali che hanno diffuso idi apertura,ha segnalato profitti in calo oltre le attese nel terzo trimestre, mentreha abbassato la guidance sui profitti annuali per l'aumento del costo del carburante.Sul fronte macroeconomico, sono scese - contro aspettative di un andamento pressoché stabile - le richieste dinegli USA durante l'ultima settimana; è migliorata leggermente l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia a ottobre, pur rimanendo in territorio negativo.Guardando i, Wall Street riporta una variazione pari a +0,07% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.320 punti. In frazionale progresso il(+0,28%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,25%).