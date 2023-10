Elica sale all'1,48% del capitale sociale con il buyback

Elica

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver, tra il 9 e il 16 ottobre 2023, complessivamente, al prezzo medio ponderato per il volume di 1,93 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma e a seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato e detiene in portafoglio un totale di 940.160 azioni ordinarie, pari all'1,48% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 2.671.349 euro.