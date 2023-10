Perdite a Wall Street con occhi a Treasury e Medio Oriente

American Express

SLB

Hewlett Packard Enterprise

SolarEdge

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

beni di consumo secondari

Merck

Walgreens Boots Alliance

Goldman Sachs

Verizon Communication

American Express

Salesforce

Microsoft

Intel

Warner Bros Discovery

Walgreens Boots Alliance

Keurig Dr Pepper

Cognizant Technology Solutions

Enphase Energy

Zscaler

Atlassian

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -, con gli investitori che si interrogano sullee sui. Sull'andamento dell'azionario pesa anche il fatto che ildecennale abbia ieri superato brevemente il 5% per la prima volta dal luglio 2007, e si attesti oggi al 4,91%.Ieri, in un intervento a New York , Powell ha offerto spunti per tutti in termini di visioni dovish e hawkish, lasciandodei tassi perché l'economia si è rivelata più forte del previsto, ma sottolineando anche i rischi emergenti e laNon ci sonoper oggi negli Stati Uniti. Gli investitori si trovano con una serie dida digerire da parte di importanti multinazionali, compresi i numeri di terzo trimestre in crescita grazie a spese sostenute),(ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre), outlook deludente per il 2024) e profit warning per domanda debole in Europa).Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre lo 0,34%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.248 punti. In discesa il(-1%); con analoga direzione, negativo l'(-0,72%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,29%),(-1,13%) e(-1,13%).Al top tra i(+2,49%),(+1,36%),(+0,91%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,82%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%. Tentenna, che cede l'1,30%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,30%.(+1,64%),(+1,36%),(+1,28%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,41%. Sensibili perdite per, in calo del 4,23%. In apnea, che arretra del 3,96%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,77%.