Roche acquista Telavant Holdings per 7,1 miliardi di dollari

Roche

Roivant Sciences

Pfizer

(Teleborsa) - Il produttore svizzero di farmaciha stipulato un, di proprietà delle statunitensi. L'accordo prevede diritti di sviluppo, produzione e commercializzazione negli Stati Uniti e in Giappone per RVT-3101 di Televant, unaper le persone affette da malattie infiammatorie intestinali, tra cui la colite ulcerosa e il morbo di Crohn."Crediamo fermamente che questo nuovo anticorpo diretto contro TL1A abbia il potenziale di trasformazione necessario per fare una differenza significativa per i pazienti che vivono con malattie infiammatorie intestinali e potenzialmente altre malattie - ha affermato Thomas Schinecker, CEO di Roche - Siamoe di renderla disponibile ai pazienti il più rapidamente possibile".Secondo i termini dell'accordo, Roche pagherà anticipatamente une un pagamento a breve termine di 150 milioni di dollari.Una volta conclusa la transazione, Roche avrà tutti i diritti per sviluppare e produrre ulteriormente l'RVT-3101 e commercializzarlo negli Stati Uniti e in Giappone in attesa del successo clinico e normativo.per portare questa promettente terapia ai pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali. Al di fuori degli Stati Uniti e del Giappone, Pfizer detiene i diritti di commercializzazione.