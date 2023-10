Wall Street debole. Occhi su dati e conti

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori che resta concentrato sull'evoluzione delle. Occhi anche suldegli Stati Uniti che hanno superato il 5%, per la prima volta dal 2007, un livello psicologico che alimenta la preoccupazione che l'impennata dei costi di finanziamento eroderà la crescita economica.Sullo sfondo continua lacon i conti delle Big Tech americane in uscita questa settimana: Microsoft, Alphabet, Meta, IBM, Amazon e Intel. Per la trimestrale di Apple, invece, bisognerà aspettare giovedì 2 novembre.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un calo dello 0,54%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.205 punti. Leggermente negativo il(-0,47%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,46%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,39%),(-1,14%) e(-0,87%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,23%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,38%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,20%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Al top tra i, si posizionano(+1,43%),(+0,97%),(+0,72%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,69%.