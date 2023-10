Borse europee deboli, Milano zavorrata dalle banche

Hermes

(Teleborsa) -, dopo che l'indice PMI di S&P Global ha segnalato un', evidenziando il rischio di recessione Germania e Francia, che potrebbe mettere in discussione le aspettative secondo cui i tassi di interesse rimarranno su livelli elevati per un periodo prolungato.Sullo sfondo rimangono i rischi sul fronte del, mentre gli investitori attendono anche lestatunitensi. Intanto, diversihanno pubblicato risultati positivi questa mattina, come il colosso del lusso francese, la banca italianae il gigante svizzera della farmaceuticaPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.972,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,53%) si attesta su 85,04 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +197 punti base, con ilche si posiziona al 4,77%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,24%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%, e piatta, che tiene la parità.Giornata "no" per la, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,58%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.167 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); senza direzione il(-0,1%).Tra lea grande capitalizzazione, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,25%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,19%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,14%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,06%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,83%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,78% (con un caso di "sell on news". In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.del FTSE MidCap,(+2,82%),(+1,66%),(+1,55%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,36%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,19%.scende del 2,05%. Calo deciso per, che segna un -1,83%.