Borse europee positivi. Occhi sulla BCE

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee dopo che i dati sull'indice PMI Flash, l'attività del settore privato nell'Eurozona a ottobre, ha registrato il calo maggiore in tre anni, segnalando un rischio di recessione nella seconda metà dell'anno.In primo piano restano i rischi sul fronte del conflitto in Medioriente, mentre gli investitori attendono anche le trimestrali di importanti gruppi tecnologici statunitensi.L'è in calo (-0,73%) e si attesta su 1,059. Lieve calo dell', che scende a 1.968,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,59%), che ha toccato 83,27 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +199 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,83%.composta, che cresce di un modesto +0,54%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,63%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.573 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 29.348 punti.Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 24/10/2023 risulta essere stato pari a 2,19 miliardi di euro, in ribasso (-4,34%), rispetto ai precedenti 2,29 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,09%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,05%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,00%.In luce, con un ampio progresso dell'1,61%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,62%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,02%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.scende dell'1,86%.di Milano,(+4,42%),(+2,63%),(+2,50%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,24%.Scende, con un ribasso del 6,34%.Crolla, con una flessione del 5,79%.Calo deciso per, che segna un -2,96%.