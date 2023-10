Brillante il listino americano, spinta dalle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, quando i rendimenti Treasury sono ancora in salita e gli occhi degli investitori sono rivolti alledelle Big Tech americane. Dopo la chiusura dei mercati, pubblicheranno i conti Microsoft e Alphabet; mercoledì toccherà a Meta e IBM, e giovedì ad Amazon e Intel. Per la trimestrale di Apple, invece, bisognerà aspettare giovedì 2 novembre. Nel frattempo, restano in primo piano leTra gli indici statunitensi, ilè in aumento dello 0,82%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In frazionale progresso il(+0,69%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,71%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,47%),(+1,34%) e(+1,15%).Al top tra i(+3,29%),(+2,13%),(+1,42%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,06%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,06%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Tra i(+3,84%),(+3,35%),(+3,29%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,06%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,63%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,29%.