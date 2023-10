GE, attività energetiche saranno quotate al NYSE nel 2024

General Electric

(Teleborsa) -(GE), storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha chiuso ildel 2023 conpari a 17,3 miliardi di dollari (+20%, +18% a livello organico),pari a 1,7% (+330 pb, +760 pb a livello organico),di 0,08 dollari (+0,36 dollari, EPS rettificato a 0,82 dollari, +0,99)."GE ha fornitocon una crescita a due cifre in termini di ricavi, profitti e liquidità - ha commentato il- In GE Aerospace, continuiamo a sperimentare una rapida crescita guidata grazie alla forte domanda e alla solida esecuzione, in gran parte nei motori commerciali e nei servizi. In GE Vernova, le nostre attività Grid e ora Onshore Wind sono state entrambe redditizie in questo trimestre e ci aspettiamo che le loro prestazioni continuino a migliorare. Con le nostre due maggiori attività di energia rinnovabile che forniscono e Power's continua forza, rimaniamo molto fiduciosi nello spin-off di GE Vernova il prossimo anno"."Sulla base dei nostri risultati da inizio anno e del continuo slancio nel quarto trimestre, GE sta- ha aggiunto - Siamo ben posizionati per lanciare GE Aerospace e GE Vernova come società indipendenti all'inizio del secondo trimestre".GE ha infatti annunciato oggi che prevede di scorporare GE Vernova e lanciare GE Aerospace all'inizio del secondo trimestre del 2024, soggetto all'approvazione finale del CdA di GE e ad altre condizioni consuete. Lee le azioni di GE Aerospace continueranno la quotazione di GE alla Borsa di New York con il simbolo "GE".