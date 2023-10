General Motors ritira guidance 2023 per costi sciopero UAW

General Motors

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive, ha riportato undel terzo trimestre 2023 di 44,1 miliardi di dollari (+5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022), unattribuibile agli azionisti di 3,1 miliardi di dollari (-7,3%) e undi 3,6 miliardi di dollari (-16,9%).Il gruppo di Detroit hae sulla produzione di veicoli elettrici a breve termine, dato che i costi legati agli scioperi degli United Auto Workers (UAW) sono saliti a 200 milioni di dollari a settimana durante il mese di ottobre."L'offerta attuale è la più significativa che GM abbia mai proposto alla UAW e la maggior parte della nostra forza lavoro guadagnerà 40,39 dollari l'ora, ovvero circa 84.000 dollari all'anno entro la fine della durata di questo accordo", ha detto la"È un'offerta che premia i membri del nostro team ma non mette a rischio la nostra azienda e il loro lavoro - ha aggiunto -e il lavoro dei membri del team GM, e mettere a repentaglio il nostro futuro è qualcosa che non farò"."Chiaramente, dati i cambiamenti dei prezzi e delle prospettive della domanda del settore e l'aumento del costo del lavoro,di margine EBIT EV "low to mid-single-digit" nel 2025, nonché aumentare i nostri ricavi e sostenere un forte margine EBIT dell'8-10% nel Nord America", ha concluso.