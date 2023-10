Europa fiacca aspetta la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Gli investitori restano concentrati sulla tenuta dell'economia nel giorno in cui la BCE dovrebbe annunciare tassi fermi. L’attenzione sarà tutta sulla conferenza stampa di Christine Lagarde, post decisione, per capire la visione di Francoforte, alla luce della guerra in Medio Oriente e delle ultime indicazioni di debolezza per l’economia europea.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,73%, scendendo fino a 83,91 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +202 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,91%.pesante, che segna una discesa di ben -1,52 punti percentuali, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,87%, escende dello 0,84%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,77%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 28.958 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,60%) nel giorno in cui ha rilasciato i dati di bilancio. Rimbalza(+0,92%) mentre(+0,71%) festeggia la JV in Arabia I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,04% dopo aver pubblicato i risultati trimestrali Seduta negativa per, che scende del 4,71% all'indomani dei conti.Calo deciso per, che segna un -2,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,95%),(+1,92%),(+1,53%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,12%.