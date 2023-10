Wall Street apre cauta nonostante exploit PIL

Dow Jones

(Teleborsa) -, che avvia gli scambi sulla parità, dopo che il dato deldal mercato.in attesa delle. A New York, ilsi attesta a 33.034 punti, mentre l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.165 punti. Variazioni negative per il(-1,02%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,96%).(+1,33%) e(+0,94%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,04%),(-1,22%) e(-1,15%).del Dow Jones,(+4,13%),(+2,14%),(+1,81%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,49%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,15%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.(+4,18%),(+3,66%),(+3,44%) e(+3,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -22,56%.In perdita, che scende del 6,25%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,1 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,66%.