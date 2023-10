Borsa Milano tiene meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Fineco

Banca MPS

Unicredit

Moncler

Amplifon

Campari

Nexi

De' Longhi

Saras

Piaggio

Sanlorenzo

MFE B

Buzzi Unicem

Danieli

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -a metà seduta, mentre, assieme alla piazza tedesca. I segnali di forza che arrivano da Wall Street potrebbero consentire ai mercati di girare in positivo nel pomeriggio, ma lain attesa del giudizio dell'agenzia die in vista della riunione dellaL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,055. L'è sostanzialmente stabile su 1.982,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,96%.Sulla parità lo, che rimane a quota +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,82%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,12%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,99%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.458 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.196 punti. Pressoché invariato il(+0,2%); poco sotto la parità il(-0,48%).di Milano, troviamo(+3,63%),(+2,34%),(+1,37%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -6,11% dopo i riswuotati.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,79%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,35%),(+3,93%),(+3,66%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,10%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,01%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.