Wall Street a due velocità. Nasdaq sale grazie ad Amazon

(Teleborsa) - Partenza contrastata per la borsa di Wall Street mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Fa bene in particolare, il titolo Amazon che ha visto triplicare l'utile e salire il fatturato con e-commerce e pubblicità.Sul fronte geopolitico, resta alta la tensione in Medio Oriente, mentre sul versante macroeconomico, l'inflazione negli Stati Uniti ha leggermente accelerato il passo anche nel mese di settembre. La misura preferita dallaper calcolarla, il dato PCE (personal consumption expenditures price index), è aumentata dello 0,4% rispetto al mese precedente ed è cresciuta del 3,4% rispetto a un anno prima.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,25%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.148 punti. In denaro il(+0,93%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,47%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,56%),(+0,67%) e(+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,53%),(-0,61%) e(-0,54%).Tra i(+4,87%),(+2,32%),(+1,85%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,75%.Poco mosso, che mostra un -3,4%.scende del 2,46%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -2,35%.(+5,34%),(+3,18%),(+2,94%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -24,88%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,42%.In apnea, che arretra del 7,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,86%.