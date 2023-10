Wall Street contrastata. Al Nasdaq vola Amazon

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione contrastata per la borsa di Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,99%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.115 punti. In frazionale progresso il(+0,38%); in lieve ribasso l'(-0,3%).Continua a restare alta la, mentre prosegue a pieno ritmo lache ha visto Amazon triplicare l'utile e salire il fatturato con e-commerce e pubblicità. Sul fronte economico,, misura attentamente monitorata dalla Fed, ha mostrato che i prezzi si sono raffreddati, a settembre, mentre la spesa per i consumi si è rafforzata, allentando la pressione per un aumento dei tassi nella prossima riunione.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,06%) e(+0,46%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,44%),(-1,88%) e(-1,65%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+10,07%),(+1,36%),(+1,15%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,69%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,52%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,23%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,65%),(+10,07%),(+7,59%) e(+3,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,40%.