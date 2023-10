INWIT, acquistate azioni proprie per oltre 10,8 milioni di euro

INWIT

Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di avertra 23 e il 27 ottobre 2023, complessivamenteal prezzo medio unitario di 10,2011 euro, per unpari aAl 27 ottobre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 10.003.264 azioni proprie pari a circa l'1,04% del capitale sociale.In Borsa, oggi, performance infelice per lache chiude la giornata del 30 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.