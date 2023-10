Scuola, le Università pronte ad accogliere 54 mila nuovi docenti per la formazione iniziale

(Teleborsa) - Le Università italiane si stanno organizzando perLo prevede, per il prossimo triennio, ilIl nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado prevede, a breve,: 42 mila già il prossimo mese e altri 12 mila a febbraio anche per chi avrà 30 Cfu. A questo scopo, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha già chiesto a che l'autorizzazione per il bando di concorso per oltre 54 mila posti per quest'anno scolastico su tornate concorsuali: i precari dovranno avere svolto tre anni di servizio, mentre i laureati possedere i 24 CFU (i futuri abilitati 30 CFU)."È sicuramente un bene la decisione di tornare alla formazione iniziale universitaria dopo il dietrofront della passata legislatura, ma nello stesso tempo bisogna anche garantire l’accesso diretto ai corsi per i triennalisti e per il personale di ruolo impegnato su posti comuni e di sostegno. Sarebbe irragionevole prevedere delle semplici quote di riserva, dal momento in cui gli stessi insegnanti sono chiamati a fare supplenze senza titolo. È sempre bene ricordare che sono oltre 400 mila i docenti con più di tre anni di servizio e più di 100 mila i supplenti di sostegno che ogni anno vengo assunti senza titolo di specializzazione", dichiara il presidente Anief,"Per queste ragioni – continua Pacifico – come Anief chiediamo da tempo anche lo, in modo dae rispondere alle richieste dell'Europa sull'abuso dei contratti a termine. Senza doppio canale, infatti, non sarà mai assorbita la sacca di precariato per la quale dal 2014 è attiva la procedura di infrazione 4231 dell’Unione europea. Uno specifico emendamento è stato anche predisposto dall'ufficio legislativo del sindacato al decreto legge Anticipi in discussione al Senato", conclude Pacifico.